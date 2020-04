Ulivieri: “Ripresa Serie A? C’è volontà e voglia. Gravina eccezionale”

Ulivieri, presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), è intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”. L’ex tecnico ha parlato di come la Serie A potrebbe ripartire, una volta superata l’emergenza Coronavirus, ed elogiato il presidente della FIGC Gravina.

L’AUGURIO – Da Renzo Ulivieri una speranza sulla ripresa della Serie A: «C’è la volontà e c’è la voglia, se ci sono le condizioni non spetta a noi dirlo. Le condizioni devono essere quelle di massima sicurezza, per i calciatori e per tutti gli addetti alla realizzazione dell’evento. Io credo che su queste cose non si possa scherzare, credo che la federazione la pensi in questo modo con la volontà, però, di cercare di arrivare alla fine del campionato e di determinare la classifica in base a quello che è stato l’evento sportivo, prolungando anche la stagione. La FIFA e l’UEFA hanno parlato di questa possibilità, tantissimi facciamo errori perché non si conoscono le cose ancora. Ogni giorno ci sono situazioni nuove, quindi è difficile prevedere. Ripeto: c’è la volontà e la voglia. Gabriele Gravina secondo me ha tenuto un comportamento eccezionale. Bisogna ricordare una cosa: chi decide è la FIGC, che fa parte della FIFA e dell’UEFA. Io credo che il comportamento del presidente federale, in quest’occasione, sia di grande responsabilità e anche di grande sapere nella gestione di cose difficili».