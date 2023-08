Pavard, Bayern Monaco vicino al sostituto! L’Inter aspetta − Sky

Pavard non sa più come far capire che vuole l’Inter e il Bayern Monaco adesso sarebbe vicino al dare il via libera: le novità sul suo eventuale sostituto.

SOSTITUTO − Il Bayern Monaco, come riferito da Sky Sport, fa sul serio per portare in rosa Trevoh Chalobah. Gli ultimi contatti con il Chelsea sono stati molto positivi. Appena arriverà lui, Benjamin Pavard partirà verso Milano. Gli accordi tra tutte le parti restano invariati: l’Inter aspetta con trepidazione.