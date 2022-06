Palmeri: «Dybala-Inter, normale braccio di ferro per paio mln. Skriniar…»

Tancredi Palmeri, ospite dell’editoriale di TMW Radio, ha parlato del futuro di Paulo Dybala, nel mirino dell’Inter, e di Milan Skriniar, nel mirino del PSG.

DYBALA – Queste le parole da parte di Tancredi Palmeri, ospite dell’editoriale di TMW Radio, sul futuro di Paulo Dybala, alla luce del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter che pare essere sempre più vicino. «Sono due trattative parallele. Per Dybala c’è un normale braccio di ferro per un paio di milioni sulle commissioni per l’agente dell’argentino, manca solo questo. L’accordo per il resto c’è, non ci sono altre offerte sul tavolo. Se poi diventerà un punto di rottura vedremo, ma la valutazione tecnica su Dybala l’Inter l’ha già fatta».

CESSIONI – Palmeri sulle possibili cessioni del club nerazzurro. «Se andrà via solo Milan Skriniar o anche un altro big? Non sono ancora sufficienti i soldi del PSG, ma tutto fa pensare che l’offerta possa aumentare. Se arriveranno altre proposte che saranno ritenute convincenti ci può essere qualche altra cessione, altrimenti andrà via solo Skriniar. Se arrivano 80 milioni per Lautaro Martinez, per esempio, non verranno presi in considerazione, 120 invece sì».