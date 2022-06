Bremer un lusso più di Dybala per questa Inter: la verità tra de Vrij e Skriniar

Bremer è il primo obiettivo dell’Inter in difesa, dove dovrebbe verificarsi il sacrificio di mercato più doloroso di questa sessione estiva. Il brasiliano del Torino non è ancora a Milano, proprio come Dybala. Al contrario, de Vrij e Skriniar figurano ancora nella rosa nerazzurra. Ed è questo il principale motivo che frena il doppio (importante) ingresso sull’asse Torino-Milano

I CONTI NON TORNANO – L’Inter e il Torino a breve discuteranno in maniera concreta del futuro di Gleison Bremer, obiettivo dichiarato del mercato nerazzurro. Il centrale difensivo brasiliano ha già salutato a modo suo il Torino (vedi video). E si è promesso da tempo all’Inter. Promessa che perderebbe di valore se le due società non trovassero l’accordo economico per il trasferimento di Bremer a Milano. Da tempo si racconta come l’operazione Bremer sia “slegata” da quella che coinvolge Milan Skriniar (vedi editoriale). Ma in che senso? A livello tecnico-tattico è corretto, perché Bremer non è l’indiziato numero uno per rimpiazzare – eventualmente – Skriniar. Peccato che a livello economico-finanziario non sia così. E anche in quanto a leadership, il classe ’97 brasiliano si candida a prendere in mano la difesa nerazzurra orfana del classe ’95 slovacco. Come far quadrare il cerchio in casa Inter senza far sfumare il colpo Bremer?

Bremer più complicato di Dybala-Inter senza uscite

I LIMITI NEL MERCATO – Al momento l’operazione Bremer rappresenta un lusso che l’Inter non può permettersi. Semplicemente perché, senza l’uscita di Skriniar, l’attuale numero 3 del Torino andrebbe a inserirsi in un reparto titolare già al completo. Tradotto: l’Inter non può investire 30-40 milioni per un centrale difensivo che, numericamente, sostituirebbe una riserva andata via a parametro zero, ovvero Andrea Ranocchia (vedi video). Non è sostenibile. Diventa sostenibile, però, se ad andar via fosse Stefan de Vrij anziché Skriniar. A quel punto, pur ricavando “solo” 10-15 milioni dall’addio del classe ’92 olandese, Bremer sarebbe sostenibile. Certo, servirebbe un altro sacrificio di mercato per rientrare dalla spesa, ma quello sarebbe un pensiero secondario. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono offerte per de Vrij, che è in scadenza di contratto nel 2023. E per Skriniar non si segnalano ancora offerte soddisfacenti. Pertanto oggi Bremer per l’Inter è un lusso più di Paulo Dybala (vedi video). L’argentino può arrivare a parametro zero in un reparto che prevede un’uscita importante con le stesse modalità (Alexis Sanchez, ndr), il brasiliano invece costa. E anche tanto. Ranocchia non basta: de Vrij e/o Skriniar sono praticamente costretti a essere immolati dall’Inter per arrivare a Bremer. E pure a Dybala.