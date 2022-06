Causio: «Inter, Lukaku tanta roba ma importanti anche le punte attuali! Marotta…»

Causio commenta positivamente il ritorno di Lukaku all’Inter ma allo stesso tempo non scredita gli attaccanti a disposizione nell’ultima stagione. L’ex esterno nerazzurro, intervistato da Sky Sport, ammette di avere totale fiducia nei piani di Marotta sul mercato

NUOVO VECCHIO ATTACCO – Sulla scia di Alberto Zaccheroni (vedi dichiarazioni), anche Franco Causio accoglie positivamente il grande ritorno a casa: «Con Romelu Lukaku è tanta roba, ma anche quelli che ci sono stati quest’anno non è che abbiano fatto tanto male. Da Edin Dzeko a Lautaro Martinez, anche Joaquin Correa stesso. Sono giocatori importanti. Credo debbano fare scelte anche lì, ma l’amico Beppe Marotta sa come comportarsi e sicuramente non sbaglia mai». Questo il commento di Causio sul mercato dell’Inter dopo il clamoroso colpo Lukaku.