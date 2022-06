Zaccheroni: «Inter, con Lukaku devi cambiare piano di gioco! Le condizioni…»

Zaccheroni commenta brevemente la notizia più importante delle ultime ore in ambito calciomercato, ovvero il ritorno di Lukaku all’Inter. L’ex allenatore nerazzurro, intervistato da Sky Sport, vede il bicchiere mezzo pieno in questa operazione

MATRIMONIO VOLUTO – Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter viene accolto così da Alberto Zaccheroni: «È una scelta voluta da due. Dal club e dallo stesso giocatore. Quindi le condizioni per ripetersi ci sono. In squadra ritroverà tanti compagni di allora che lo conosco bene. Cambierà qualcosa sul piano del gioco perché, se hai Lukaku, ti devi appoggiare su di lui…». Questo il pensiero di Zaccheroni, sicuro della modifica tattica per ottimizzare le prestazioni con il centravanti belga di nuovo a disposizione.