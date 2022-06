Nesti: «Lukaku-Inter? No minestra riscaldata. Il tridente è solo un’opzione»

Lukaku sta per ritornare all’Inter dopo un’operazione clamorosa se considerato l’investimento del Chelsea di un anno fa. Anche Dybala potrebbe vestire il nerazzurro. Il commento dell’ex telecronista Carlo Nesti sul proprio profilo Facebook

RIFLESSIONI − Nesti approva l’acquisto di Lukaku e il possibile arrivo di Dybala all’Inter: «Con queste temperature, state certi che la Milano del pallone non è la città delle “minestre riscaldate”. Non lo è il Milan, che riportando a casa Ibrahimovic, si è garantita il traino-scudetto. E non lo sarà l’Inter, che restituendo all’ovile Lukaku, spazza via qualsiasi dubbio. In questo periodo, se ne sentono di tutti i colori. Ma formulo 2 valutazioni. La prima è che si riforma una coppia, con Lautaro Martinez, da 104 gol in 2 campionati. La seconda è che il belga era stato ceduto per 115 milioni, ed ora torna, in prestito, per 8 + 3 milioni. Inoltre, mi batto per l’ennesima volta contro un luogo comune, che alimenta il terrore dinanzi al tridente, nel caso arrivasse anche Dybala. Nel calcio moderno, si gioca ogni 3 giorni. C’è spazio per chiunque. Il tridente è solo un’opzione. Non può creare problemi di spogliatoio, salvo il raro problema che tutti siano senza infortuni, senza squalifiche, e al massimo della forma. Quando? Mai».