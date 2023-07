Onana prima scelta dell’Al-Nassr. Offerta importante al portiere

Non c’è pace per l’Inter sul fronte cessioni. L’Al-Nassr si muove anche per André Onana dopo aver acquistato Marcelo Brozovic. Da Cbs Sports arriva l’importante indiscrezione.

INCREDIBILE – L’Arabia Saudita sta monopolizzando il mercato calcistico. L’Al-Nassr dopo aver acquistato Marcelo Brozovic per 18 milioni di euro vuole entrare in trattativa con l’Inter anche per André Onana. Il portiere è la scelta numero uno del club, in quanto David Ospina sarà assente per una buona parte della prossima stagione. Il camerunense è ritenuto uno dei migliori al mondo, ma su di lui c’è in più il Manchester United che però non ha ancora presentato un’offerta. L’Al-Nassr ha fatto una proposta estremamente redditizia al giocatore, c’è da capire la sua volontà. I Red Devils devono risolvere la questione David de Gea, con cui c’era un accordo per il rinnovo poi bloccato. La società saudita spera di poter sfruttare il momento e anticipare la concorrenza.

Fonte: cbssports.com