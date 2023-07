Onana, nessuna tempistica. Cessione legata alle entrate – Sky

André Onana è il giocatore che attira maggiore attenzione sul mercato. Le entrate dell’Inter dipendono dalla sua cessione, spiega i motivi Luca Marchetti da Sky Sport.

LEGAMI – In casa Inter ogni operazione è legata alle altre. La cessione di Marcelo Brozovic permette di muoversi sul mercato, ma non abbastanza. La dirigenza ha due priorità e sono l’attacco e il centrocampo. Romelu Lukaku e Davide Frattesi sono i nomi, ma senza i 60 milioni di André Onana non possono arrivare entrambi. L’ideale sarebbe che il Manchester United faccia recapitare l’offerta per il camerunense al più presto, in modo tale da non perdere tempo per il mercato in entrata. Il problema è che adesso c’è solo un interessamento dai Red Devils, tra l’altro non così alto da spendere la cifra richiesta dal club nerazzurro. Non c’è inoltre nessuna tempistica, la trattativa potrebbe protrarsi per giorni.