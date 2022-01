Nandez, tre squadre su di lui. Torino in vantaggio – TS

L’Intrt in estate aveva sondato e corteggiato Nahitan Nandez salvo poi virare su Denzel Dumfries per la corsia destra. I nerazzurri ora non sembrano essere più interessati all’uruguaiano del Cagliari che piace a diverse squadre, italiane e non.

SITUAZIONE – La cosa certa è che l’Inter in estate era stata a un passo dal chiudere per Nandez dal Cagliari. Il calciatore poi è rimasto in Sardegna in forza ai rossoblu e si pensava che in questa sessione invernale gli scenari potessero riaprirsi. Questo però non sembra essere così. L’Inter infatti non sembra intenzionata a lui con Nandez che però potrebbe lasciare Cagliari con tre squadre interessate. Napoli e Newcastle sono alla finestra ma il club più forte su di lui è il Torino. Secondo Tuttosport i granata vogliono però prima delle garanzie sulle condizioni dell’uruguaiano visto il problemino fisico al ginocchio che lo terrà fuori contro la Fiorentina. Insomma, comunque vada, non sarà Inter.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte