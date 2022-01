Inter-Venezia, prove di fuga: vincere per mettere pressione al Milan

Inter-Venezia, oggi i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi alle 18 ospiteranno i veneti con l’obiettivo di vincere, ma non sarà chiaramente semplice. Prove di fuga per mettere pressione al Milan (impegnato domani contro la Juventus).

PROVE DI FUGA – Inter-Venezia, se si giocherà, andrà in scena questa sera alle 18 a San Siro. I nerazzurri chiuderanno gennaio ospitando i veneti, partiti ieri alla volta di Milano. Il condizionale è obbligo, visti i cinque positivi, e inoltre fra stamani e oggi pomeriggio riceveranno l’esito di due giri di tamponi che daranno le risposte definitive su quanti giocatori potranno essere a disposizione sui venticinque comunicati ieri alla Lega. L’Inter spera di giocare per evitare di ingolfare il calendario, con un febbraio già fitto di impegni e una partita (quella contro il Bologna) ancora da recuperare. Intanto Inzaghi – che dovrà fare a meno di Correa -, spera di vincere per mettere pressione al Milan in vista del derby. I rossoneri intanto saranno impegnati domani a San Siro contro la Juventus.