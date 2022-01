Lazio-Atalanta, si gioca. Nerazzurri partiti per Roma: sette i positivi

Lazio-Atalanta si gioca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sono partiti per Roma. Confermati i sette positivi.

SI GIOCA – Lazio-Atalanta si giocherà, ma in emergenza per i nerazzurri. Sono rimasti sette i tamponi positivi nella squadra allenata da Gian Piero Gasperini. I nerazzurri sono partiti da Bergamo direzione Roma, dove questa sera affronterà la Lazio. Situazione allarmante per i bergamaschi che avranno a disposizione solo undici giocatori titolari più i portieri in panchina. I tamponi effettuati questa mattina non hanno riscontrato nuove positività.