Nainggolan piace a tutti ma la scelta è già stata presa: Inter informata

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan

Nainggolan vuole lasciare l’Inter, che a sua volta vuole liberarsi del centrocampista belga. Durante la sosta invernale si cercherà di accelerarne la cessione, sebbene le tempistiche possano allungarsi a causa della controparte poco incline a soddisfare le richieste nerazzurre

OPERAZIONE APPARECCHIATA – L’avventura bis di Radja Nainggolan a Milano è finita prima di ricominciare. L’Inter ha rimesso il centrocampista belga sul mercato, consapevole che sarà difficile venderlo a gennaio. Più facile un prestito e/o uno scambio. Nelle ultime ore diverse squadre si sono affacciate alla finestra nerazzurra fiutando l’affare. Si parla di presunte trattative con Fiorentina, Genoa, Napoli, Torino e Udinese, ma Nainggolan ha le idee chiarissime. Da mesi spinge solo ed esclusivamente per il ritorno a Cagliari, dove lo aspettando senza preoccuparsi della richiesta economica dell’Inter. La società nerazzurra è comunque informata da tempo della situazione (vedi articolo). A Milano conoscono i desideri di Nainggolan, che a sua volta è al corrente della strategia low cost (eufemismo…) del Cagliari. Toccherà alla società rossoblù fare il passo in avanti per realizzare il sogno del centrocampista numero 44. Si prospetta un altro braccio di ferro tra le parti. Senza vincitori. Difficile, al momento, convincere il classe ’88 belga ad accettare un’altra destinazione che non sia il Cagliari. Ma con l’Inter è finita.