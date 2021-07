Nainggolan, Lugano-Inter e poi il Cagliari? Dalbert e Nandez dimostrano

Nainggolan è in gruppo con l’Inter e domani potrà giocare nell’amichevole col Lugano. Tuttavia, come noto, l’opzione Cagliari (a titolo definitivo) per lui resta favorita e le situazioni Dalbert e Nandez danno un segnale.

IN USCITA – Lugano-Inter potrebbe essere la prima presenza stagionale di Radja Nainggolan, seppur in amichevole, ma anche l’ultima prima di andare al Cagliari. La volontà del club di Tommaso Giulini era avere il Ninja lunedì, all’inizio del ritiro di Pejo, ma ovviamente ciò non è avvenuto. I sardi rimarranno in Val di Sole per un’altra settimana, sempre con la speranza di poterlo avere quanto prima. Nel frattempo in rossoblù, però, arriverà dall’Inter un altro giocatore: Dalbert Henrique (vedi articolo). Proprio il trasferimento del brasiliano, chiuso in pochi giorni, e le voci su Nahitan Nandez (vedi articolo) sono un segnale riguardante Nainggolan. I rapporti fra Inter e Cagliari, da tempo, sono buoni e questo aiuta per concludere le trattative. Era successo due anni fa con Nicolò Barella, un anno fa con Diego Godin e ora si ripeterà presumibilmente per più giocatori. La certezza è che Nainggolan vuole tornare a Cagliari, con le due società che hanno interesse a chiudere: ecco perché, con tutte le parti d’accordo, in tempi non troppo lunghi una modalità (magari creativa, citando le parole di Giuseppe Marotta) si troverà.