Nandez, Inter decisa e con un ruolo preciso: superate le alternative – SI

Nandez può realmente diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’uruguayano del Cagliari è diventato la prima scelta nerazzurra, secondo quanto riporta Sportitalia.

AVANTI TUTTA – L’Inter sfrutterà i buoni rapporti col Cagliari per arrivare a Nahitan Nandez. Dopo l’operazione Dalbert Henrique (vedi articolo) farà lo stesso tragitto verso la Sardegna anche Radja Nainggolan, ma c’è chi potrà fare percorso inverso. L’uruguayano è diventato l’obiettivo primario, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, dato che l’intenzione della società è di metterlo largo a destra, come ha giocato nella seconda parte di stagione con i rossoblù. Ossia: sarebbe il sostituto di Achraf Hakimi. Nandez ha superato le alternative italiane, in primis Alessandro Florenzi, ma anche quelle straniere. Questo perché l’Arsenal non apre al prestito con diritto di riscatto per Héctor Bellerin, formula da escludere per Denzel Dumfries col PSV Eindhoven. La trattativa non è ancora alle firme, ma per Nandez si l’accelerata è in corso.