Nainggolan-Inter, ricongiungimento temporaneo: le intenzioni del Cagliari

Nainggolan Cagliari

Mentre Vidal avvia le trattative con il Barcellona per svincolarsi e abbracciare l’Inter (vedi articolo), Nainggolan fa ritorno alla base in attesa di risvolti di mercato futuri (vedi articolo). Il belga si rimette a disposizione di Conte, ma una permanenza appare difficile

RITORNO TEMPORANEO – Radja Nainggolan fa ritorno all’Inter, per ora. Il Cagliari ha infatti avanzato una prima proposta per acquistare il belga a titolo definitivo, ma l’Inter ha detto no (vedi articolo). Nainggolan domani sarà quindi ad Appiano Gentile, dove effettuerà il tampone per poi mettersi a disposizione di Antonio Conte insieme ad Achraf Hakimi e agli altri giocatori rientrati dal prestito.

IN EVOLUZIONE – Una permanenza di Nainggolan all’Inter al momento sembra alquanto complicata per svariati motivi: Conte lo ha già bocciato l’anno scorso, la volontà del giocatore è quella di rimanere al Cagliari ed Eusebio Di Francesco, neo tecnico rossoblù, vuole fare di tutto per averlo. Situazione in evoluzione.