Biraghi-Inter, storia tramontata: Fiorentina vuole blindare il giocatore – Sky

Biraghi, terminato il prestito all’Inter, ha fatto ritorno alla Fiorentina. Il club nerazzurro ha provato a trattare per un rinnovo del prestito (vedi articolo), ma secondo quanto rivelato da Dario Massara nel corso della diretta di “Sky Sport 24” domani il club viola avanzerà la sua offerta al giocatore

GAME OVER – Cristiano Biraghi ha fatto ritorno alla Fiorentina e Dalbert all’Inter. I due club non hanno trovato l’accordo per un rinnovo dei prestiti, nonostante la forte volontà nerazzurra di trattenere l’esterno. Fino a qualche giorno fa si parlava di nuovo tentativo dell’Inter (vedi articolo), ma secondo le ultime di “Sky Sport 24” domani la Fiorentina avanzerà la sua offerta al giocatore per un rinnovo del contratto. La storia con l’Inter, a meno di clamorose sorprese, sembra dunque tramontata.