Nainggolan, no colpi di scena: domani ad Appiano. OK Conte: la sitazione

Radja Nainggolan Cagliari

L’Inter ha ufficializzato la data della ripresa degli allenamenti (QUI il comunicato ufficiale). Domani tornerà però ad Appiano Gentile Radja Nainggolan. Il belga al momento non è stato riscattato dal Cagliari

SECONDA OCCASIONE? – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, domani Radja Nainggolan sarà ad Appiano Gentile per allenarsi in attesa dei suoi compagni. Arrivato infatti l’ok di Antonio Conte. Prima però il belga dovrà sottoporsi al tampone. Con lui anche il nuovo arrivato in casa nerazzurra Hakimi e gli altri giocatori rientrati dal prestito.