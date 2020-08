Kolarov-Inter, la chiusura è vicina nonostante due ostacoli: la situazione

Kolarov è davvero a un passo dall’Inter, che deve risolvere la minima distanza con la Roma (vedi articolo). Il serbo ha scelto di indossare la maglia nerazzurra e ha solo una richiesta. La chiusura dell’affare dovrebbe essere imminente, senza dimenticare l’interesse nerazzurro per Emerson Palmieri

DUE OSTACOLI – Alexandar Kolarov ha ormai il destino segnato: sarà Inter. Il terzino serbo ha scelto di vestire la maglia nerazzurra per provare a vincere con Antonio Conte. Quali sono gli ostacoli alla chiusura dell’affare? La minima distanza tra la richiesta di indennizzo della Roma (2 milioni) e l’offerta dell’Inter (1 milione): possibile che le due società trovino un accordo a metà strada. L’altro ostacolo è la durata del contratto: Kolarov chiede un biennale mentre l’Inter offre un solo anno con opzione per il secondo. La chiusura comunque dovrebbe essere vicina, anche perché l’ex Manchester City è una priorità per l’Inter, rimasta un po’ scoperta sulla corsia sinistra. Da non dimenticare l’interesse nerazzurro per Emerson Palmieri, che rimane vivo a prescindere da Kolarov. Tutte le novità sulle trattative più calde in casa Inter nei nostri prossimi aggiornamenti.