Nainggolan, incontro tra Cagliari ed Inter per il...

Nainggolan, incontro tra Cagliari ed Inter per il belga: le ultime – Sky

Radja Nainggolan Lecce-Cagliari

Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari, ha disputato un’ottima stagion. Il club sardo vorrebbe acquistare il belga a titolo definitivo dall’Inter. Quest’oggi, secondo quanto riferito da “Sky Sport” sarebbe andato in scena un incontro tra Giulini, presidente dei rossoblù e Beppe Marotta. Le ultime da Fabrizio Romano

INCONTRO – Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari. Quest’oggi, infatti, è andato in scena un incontro tra l’Inter ed il club rossoblù: «Oggi c’è stato un incontro tra Giulini, presidente del Cagliari e Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. I sardi hanno avanzato una prima proposta per tenere Nainggolan. I nerazzurri non hanno accettato, quindi, al momento, il calciatore rientra a Milano. Nei prossimi giorni si aggiorneranno sulla questione».