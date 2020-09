Nainggolan, Inter chiara: no al prestito. Cagliari, ecco quanto serve – Sky

Il futuro di Radja Nainggolan all’Inter resta in bilico a pochi giorni dalla fine del mercato. Il belga resta nel mirino del Cagliari (ma occhio a due nuove pretendenti), ma i nerazzurri non mollano la presa. Di seguito le ultime novità da Luca Marchetti per SkySport24

AFFARE DI FINE MERCATO – Di seguito le dichiarazioni di Luca Marchetti: «L’interesse del Cagliari non si spegne per Nainggolan. I sardi proveranno a prendere il belga fino all’ultimo giorno di mercato. A differenza della scorsa stagione, i nerazzurri sono stati chiari: si cede a titolo definitivo e non in prestito. Il Cagliari dovrà pagare il centrocampista almeno quanto ammonta a bilancio per l’Inter, cioè la cifra di 24 milioni di euro».