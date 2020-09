Skriniar-Tottenham, occhio ai tempi. Cosa filtra dalla dirigenza dell’Inter – SI

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Milan Skriniar resta nel mirino del Tottenham, ma i tempi potrebbero essere un fattore determinante per l’esito della trattativa. Di seguito le ultime novità sul futuro dello slovacco all’Inter, riportate da Luca Cilli per “Sportitalia”

VERSO IL GONG FINALE – Di seguito le dichiarazioni di Luca Cilli: «La dirigenza dell’Inter fa capire che al momento non c’è nulla di concreto con il Tottenham per Skriniar. Gli Spurs non hanno ancora fatto pervenire un’offerta irripetibile alla società nerazzurra. Nel caso arrivasse, verrebbe valutata. E’ chiaro che bisogna anche rispettare delle tempistiche. In caso di partenza del centrale slovacco, l’Inter dovrebbe andarlo a sostituire. Quindi più si allungano i tempi, più è difficile che il difensore parta».