Pinamonti piace a tanti club: Inter valuta. Ranocchia e le uscite: il punto

Pinamonti è tornato all’Inter dopo la stagione al Genoa. L’attaccante, però, non è ancora sicuro della permanenza in nerazzurro come vice-Lukaku. Ecco le ultime novità anche su Ranocchia e le uscite riportate da Luca Cilli durante “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia

OCCHIO ALLE PARTENZE – Di seguito le dichiarazioni di Luca Cilli: «Per Ranocchia al Genoa è solo questione di tempo: è un trattativa conclusa. Per Pinamonti ci sono tante offerte, ma l’Inter sta prendendo tempo prima di decidere se mandarlo in prestito o tenerlo in squadra. Questo è un passaggio fondamentale che chiede anche Mino Raiola alla dirigenza. I nerazzurri devono anche cedere esuberi come Dalbert o Joao Mario. La sensazione è che qualcuno resterà sul groppone in rosa».