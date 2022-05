Minamino nome nuovo per l’Inter: contatti col Liverpool, che fissa il prezzo

Minamino del Liverpool entra fra i nomi di calciomercato accostati all’Inter. Per il giapponese, stando a TodoFichajes, ci sono già stati dei contatti fra i due club, con una richiesta a livello di prezzo.

NOME NUOVO – Takumi Minamino ha segnato martedì (da ex) nella vittoria del Liverpool per 1-2 in rimonta a Southampton, ma non giocava da due mesi. Il centrocampista offensivo giapponese, classe ’95, non ha avuto tantissimi minuti coi Reds in stagione (1008′ in ventiquattro presenze complessive) e cerca una nuova sistemazione. Può essere l’Inter, secondo il sito spagnolo TodoFichajes. Risultano esserci contatti già avvenuti fra i due club, per parlare di un trasferimento. La cifra che il Liverpool vuole per Minamino è attorno ai quindici milioni di euro.

Fonte: todofichajes.com