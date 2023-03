Teotino: «Onana valore aggiunto Inter! Ma perché Asllani non gioca?»

Teotino dà una valutazione sul rendimento di tre acquisti dell’Inter nella scorsa estate. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista promuove Onana, boccia Bellanova e non capisce l’ostracismo di Inzaghi verso Asllani.

I NUOVI – Gianfranco Teotino risponde a un ascoltatore che criticava André Onana: «Io penso che fosse sbagliato il piazzamento sul gol di Filip Kostic. Una posizione strana per un portiere, quasi come se si fosse addormentato. Però è un’eccezione: Onana da quando è entrato ha fatto molto bene. Ha una reattività straordinaria, ha fatto molto bene l’Inter a prendere questo giocatore che veniva da un periodo di inattività e a fare il cambio con Samir Handanovic. È stato un valore aggiunto per l’Inter, un plus e non un minus. Ha fatto tante parate, poi non elegantissimo nel modo di intervenire ma sicuramente efficace. Per me quello di domenica è il primo errore che ha fatto. Poi non ho mai capito perché l’Inter ha preso Raoul Bellanova, mentre pensavo avesse più spazio Kristjan Asllani che è un giocatore di qualità e non gioca nemmeno cinque minuti».