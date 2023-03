Inter, solo tre assist dalle fasce nel 2023. Assenze pesanti

Le fasce non sono più una certezza, il gioco di Simone Inzaghi ne risente pesantemente. I dati sono eloquenti sulla situazione: tre assist nel 2023 dal lavoro degli esterni, pochi per il lavoro che dovrebbero fare in ogni partita.

POCHEZZA – Alessandro Bastoni infortunato, Federico Dimarco infortunato, Robin Gosens infortunato, Milan Skriniar anche. Queste defezioni condannano l’Inter ai soliti nomi, addirittura con Danilo D’Ambrosio esterno a sinistra. L’italiano dovrà scontare una squalifica di due giornate (vedi articolo), perciò con la Fiorentina c’è il rischio di non avere soluzioni utilizzabili. I problemi fisici non devono però oscurare il pessimo lavoro in termini di numeri degli esterni: solamente tre assist nel 2023 su azione. Due sono stati siglati da Dimarco, uno per Edin Dzeko contro il Napoli e l’altro per Henrikh Mkhitaryan con l’Udinese, uno da Denzel Dumfries per Lautaro Martinez con il Lecce. Senza l’opzione sulle fasce l’Inter fatica ad essere pericolosa offensivamente, il calo degli attaccanti è evidente ed è conseguenza diretta della situazione alle loro spalle.