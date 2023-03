Criscitiello sbotta: «Mancini non è contento delle italiane in Europa»

Criscitiello duro nei confronti di Roberto Mancini, CT della Nazionale. Il giornalista si scaglia soprattutto contro le sue convocazioni

PROVOCA − Criscitiello si scaglia contro Mancini: «Con queste convocazioni, Mancini, sta provocando. Dice che non abbiamo italiani e che i club non glieli fanno giocare, però poi abbiamo 3 squadre ai quarti di Champions League, 2 ai quarti di Europa League. Lui non è contento di questi traguardi, perché smentiscono la sua tesi. Non ha fatto nemmeno i complimenti ai club per i successi raggiunti».