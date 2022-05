Allegri: «Perso finale con l’Inter ma bilancio buono. Mercato? C’è tempo»

Allegri stasera chiuderà la sua stagione con Fiorentina-Juventus (ore 20.45). Parlando a Sky Calcio Show – L’Originale, il tecnico bianconero ricorda la sconfitta con l’Inter in finale di Coppa Italia nel valutare l’annata.

PROMOSSO (PER LUI) – Massimiliano Allegri è contento di quanto fatto alla Juventus, nonostante gli zero titoli: «Per quanto riguarda il bilancio della stagione io credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Non abbiamo raggiunto risultati né centrato lo scudetto, ma sapevamo dall’inizio che non era facile. Poi la stagione si è complicata per gli infortuni, abbiamo perso una finale di Coppa Italia e fatto una buona Champions League. Una società che viene da dieci anni di vittorie, credo sia fisiologicamente umano che per un anno puoi non vincere. Questo dispiace, ma l’obiettivo minimo è che la Juventus tutti gli anni giochi la Champions League. Sembra semplice, ma non lo è: la dimostrazione che il Milan è stato fuori tanti anni, l’Inter lo stesso. Su quello abbiamo fatto un buon lavoro, poi bisogna cercare di finire bene».

LE VOCI – In settimana si è parlato di Ivan Perisic alla Juventus a parametro zero (vedi articolo), così come di Paul Pogba. Allegri rinvia ogni discorso: «Per quanto riguarda invece il mercato è normale che in questo periodo tutti dicono che arriva uno o arriva l’altro. Ora finiamo, poi abbiamo tutto il tempo per sistemare la squadra».