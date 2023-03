FOTO – Asllani sorridente in allenamento. Attesa per l’occasione

Kristjan Asllani attende la sua occasione con la maglia dell’Inter, che manca da diverse settimane. Intanto il centrocampista si allena e pubblica una foto da Appiano Gentile su Instagram.

CHANCE – Kristjan Asllani non tocca il campo con la maglia dell’Inter dal 5 febbraio, precisamente il giorno del Derby contro il Milan. In quell’occasione il centrocampista giocò poco più di cinque minuti. La sua ultima presenza da titolare risale al 10 gennaio per la partita di Coppa Italia con il Parma. In campionato Asllani non parte dal primo minuto addirittura dal 2022. Il problema è importante, ma non viene preso in considerazione dal calciatore. Il centrocampista continua ad allenarsi sorridente e pubblica su Instagram una foto da Appiano Gentile, in attesa della prossima chance che Inzaghi gli darà.

La speranza di vederlo da titolare senza Hakan Calhanoglu è viva, il giovane albanese è un patrimonio per l’Inter e dev’essere trattato da tale.