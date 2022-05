Esposito, il Basilea ci riprova? Una certezza e l’Inter ha un’altra richiesta

Esposito è reduce da una stagione in chiaroscuro al Basilea, ma non è scontata la fine della sua esperienza in Svizzera. Blick riporta la volontà del club elvetico con l’Inter.

IN USCITA – Sebastiano Esposito ha chiuso la sua stagione al Basilea con sette gol in trentaquattro presenze. Appena tre reti, però, nel 2022 complice qualche problema di troppo (non solo fisico). Nonostante ciò, gli svizzeri non hanno bocciato l’attaccante classe 2002. Secondo Blick la volontà della dirigenza del Basilea è ottenere un altro anno di prestito con l’Inter. Per Esposito ci sarebbe un diritto di riscatto da otto milioni di euro, ma è scontato che non sarà esercitato. Di possibilità di un ritorno in nerazzurro ce ne sono ben poche, vista la concorrenza: probabile quindi un altro prestito. Ma non c’è solo il Basilea su Esposito, perché anche l’Empoli (che perderà Andrea Pinamonti) lo ha richiesto.

Fonte: blick.ch