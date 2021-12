FOTO – L’Inter si prepara al Cagliari. D’Ambrosio è l’uomo copertina

L’Inter questa sera si avvicina al suo 17′ impegno stagionale in Serie A con il Cagliari di Walter Mazzarri pronto a insidiare i nerazzurri. Simone Inzaghi prepara la sua partita nel migliore dei modi e l’Inter, nel frattempo, presenta il match con Danilo D’Ambrosio in copertina.

RICAMBIO – Certo, D’Ambrosio con molta probabilità quest’oggi non partirà titolare. Inzaghi infatti recupera de Vrij in difesa ed è pronto a rilanciarlo dal primo minuto al fianco di Skriniar e Bastoni. Sulla corsia destra dovrebbe esserci, salvo cambiamenti dell’ultimo secondo, Dumfries con dunque D’Ambrosio destinato alla panchina (vedi articolo). Certo il numero 33 non ha di certo fatto male nelle volte in cui è stato chiamato in causa ma, nella testa di Inzaghi, rimane comunque un ottimo ricambio.

L’Inter comunque lo ha scelto come uomo copertina per presentare il match di questa sera contro il Cagliari. I nerazzurri ricordano tutte le informazioni della partita richiamando anche la nuova partnership stretta con il brand Moncler.