Inter-Cagliari, solo un dubbio. Sanchez titolare: la probabile formazione – CdS

L’Inter vuole vincere contro il Cagliari per approfittare dello stop del Milan e scavalcarli in classifica aggiudicandosi il primo posto. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Inter-Cagliari, Simone Inzaghi recupera pedine importanti in difesa e schiera la difesa titolare con de Vrij, Skriniar e Bastoni sul centro-sinistra. A centrocampo Barella c’è con il solito Brozovic e la conferma, ancora di Calhanoglu. Niente di grave per Dumfries, impiegato regolarmente sulla fascia destra. Unico dubbio di formazione riguarda la fascia sinistra: chi tra Dimarco e Perisic? Con l’italiano leggermente in vantaggio rispetto il croato. In attacco, invece, Sanchez prenderà il posto di Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il quotidiano romano (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport