Cagliari, emergenza a centrocampo per Mazzarri: verso una conferma – CdS

Cagliari, emergenza a centrocampo dopo gli infortuni di Strootman e Nandez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Mazzarri contro l’Inter verso la conferma del cambio modulo.

SOLUZIONE – Secondo quanto riportato dal quotidiano romano questa mattina, Mazzarri in piena emergenza a centrocampo verso il cambio modulo dal 3-5-2 al 4-4-2: Caceres si allargherà a destra nel ruolo di terzino destro, lasciano liberi al centro Carboni e Ceppitelli. A sinistra la fascia sarà coeprta da Lykogiannis e Dalbert. Dalla parte opposta pronto Bellanova. A centrocampo confermato il solito Marin, supportato da Grassi. In attacco l’ex Keita favorito su Pavoletti per far coppia con Joao Pedro.