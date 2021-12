Inter, non solo Onana. Baccin tornato dal Sud America: il punto – TS

L’Inter è in attesa dell’agente di Onana per chiudere l’affare, ma il mercato non si ferma qui. Secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, un occhio di riguardo anche per quanto riguarda il calcio sudamericano.

ANCHE IN SUDAMERICA – La dirigenza dell’Inter attende Alberto Botines, agente di André Onana, per concludere l’affare. I nerazzurri, però, lavorano anche per il futuro: Dario Baccin è tornato dalla missione in sudamerica con un report dettagliato su svariati profili. Tra questi anche Agustin Alvarez e Facundo Torres del Penarol. Edgardo Lasalvia, procuratore di entrambi, è stato in Italia.

Fonte: TuttoSport