Milinkovic-Savic, niente Inter ma non per la Juventus: doppio sì – Sky

Milinkovic-Savic non andrà all’Inter, ma nemmeno alla Juventus. La Lazio lo sta cedendo in Arabia Saudita, come conferma anche Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

FALSO SCOPO – Sergej Milinkovic-Savic lascia la Lazio dopo otto anni. Il centrocampista serbo ha raggiunto un accordo con l’Al-Hilal, per il trasferimento a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, afferma che Claudio Lotito ha a sua volta detto sì alla cessione, a patto che i quaranta milioni offerti dagli arabi siano netti. Una volta che sarà confermato anche quest’ultimo dettaglio il passaggio sarà ufficiale. C’era la Juventus, mentre l’Inter era più staccata. L’ingaggio di Milinkovic-Savic sarà tra quindici e venti milioni netti a stagione per quattro anni, voleva andare via e dall’Arabia Saudita è arrivata l’unica offerta concreta lato ingaggio e cartellino.