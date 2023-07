Lukaku, l’attesa per l’Inter non sarà infinita. La presunta cifra chiesta dal Chelsea – SI

I giorni passano ma il futuro di Lukaku resta incerto. L’Inter si prepara ad avanzare un’offerta al Chelsea, che richiede una cifra precisa secondo Pedullà.

FRETTA – La permanenza a Milano di Romelu Lukaku resta una delle grandi incognite dell’Inter. Il divario fra la cifra che sarebbero disposti a sborsare i nerazzurri per il belga e quella richiesta dal Chelsea sembra ampio. Secondo Alfredo Pedullà, però, i numeri non sarebbe così alti come si pensa. Ecco il pensiero dell’opinionista di Sportitalia: «Lukaku è in attesa ma non dobbiamo pensare che sarà fra 20 giorni lo sarò ancora perché il mercato cambia per tutti. Dobbiamo aspettare la deadline di André Onana. Se i soldi arrivano subito l’Inter farà subito una proposta. C’è da vedere se per il Chelsea sarà soddisfacente. Per me il club inglese non chiede 45 milioni di euro, ma 40 milioni: 35 + bonus. Però glieli devi dare e devi farlo in fretta».

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà