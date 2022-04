Massara: «Inter-Lukaku? Serve una mossa! Attacco? Uno parte. Dybala…»

L’Inter è in piena corsa scudetto mentre la dirigenza lavora già al mercato estivo. Oltre ai rumors su Lukaku (vedi articolo), il club nerazzurro viene costantemente affiancato al nome di Dybala. Dario Massara – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto sull’attacco di Inzaghi

L’Inter rivedrà qualcosa in attacco durante la prossima finestra di calciomercato estiva. Secondo Dario Massara, un attaccante sicuramente andrà via: «Sanchez via, gli altri dovrebbero rimanere. L’Inter non ha bisogno come l’anno scorso di cedere per fare cassa ma bisogna capire se arriverà un’offerta per Lautaro Martinez che è ovviamente il pezzo pregiato. Se rimane Inzaghi, come sembra, Correa lo vorrà sicuramente perché lo conosce bene dai tempi della Lazio. Il club nerazzurro andrà dunque ad aggiungere un pezzo a quell’attacco, poi vedremo se sarà Dybala, Scamacca o Raspadori oppure una mossa dall’estero».

PEZZI GROSSI – Massara fa il punto su due pezzi pregiati accostati all’Inter: «Lukaku è molto difficile, dovrebbe decidere lui di fare una mossa alla Messi con un ingaggio più che dimezzato. Economicamente ora è molto difficile. Dybala? Economicamente si può perché è un parametro zero. Piace a Marotta, Ausilio e Inzaghi però anche lo staff di Dybala si vorrà guardare intorno e capire quali offerte arriveranno. A volte pensiamo che Dybala debba rimanere in Italia ma in realtà è talmente adattabile a tante situazioni di gioco che potrebbe interessare a tante squadre».