FIGC, al via il tavolo di lavoro permanente per le riforme del calcio italiano

La FIGC si muove in maniera concreta per provare a far svoltare il calcio italiano, per la seconda volta assente ai Mondiali. Oggi convocato per la prima volta il tavolo di lavoro permanente sulle riforme.

NOVITÀ IN ARRIVO? – “Si è svolta oggi a Roma la prima riunione del tavolo di lavoro permanente per le riforme del calcio italiano, in cui siedono i presidenti di tutte le componenti federali, voluto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina con l’obiettivo di dare nuovo slancio all’azione di rinnovamento del sistema dopo due anni di pandemia. Lorenzo Casini (Lega Serie A), Mauro Balata (Lega B), Francesco Ghirelli (Lega Pro), Giancarlo Abete (Lega Nazionale Dilettanti), Umberto Calcagno (AIC), Renzo Ulivieri (AIAC) e Duccio Baglioni (AIA), alcuni in presenza e altri collegati in videoconferenza, hanno iniziato a discutere degli argomenti messi in agenda da Gravina (che coordina i lavori), affrontando nodi cruciali per lo sviluppo del movimento nel suo complesso.

Investimenti nei settori giovanili e nelle infrastrutture, aumento del numero dei selezionabili per le Nazionali azzurre, progettualità calcio nelle scuole, ma anche riforma dei campionati, normativa sulle plusvalenze fittizie e sostenibilità economico-finanziaria del calcio professionistico sono solo alcuni dei temi su cui il tavolo dovrà confrontarsi e trovare, in tempi brevi, delle soluzioni il più condivise possibili”.

Fonte: FIGC