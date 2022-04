FOTO – Dalmat rende omaggio a un ex compagno all’Inter: «Che onore»

Dalmat ha militato all’Inter dal 2001 al 2003 condividendo l’esperienza con uno dei centrocampisti più vincenti, vale a dire Clarence Seedorf. Il talentuosissimo francese, su Instagram, ricorda proprio il compagno olandese in un abbraccio a tinte nerazzurre

MODELLO – Stéphane Dalmat è rimasto nel cuore dei tifosi dell’Inter nonostante abbia trascorso solo gli anni dal 2001 al 2003 in nerazzurro. Uno dei suoi compagni era Clarence Seedorf. Il centrocampista francese rende omaggio proprio all’ex campione olandese, ricordando le sue doti tecniche e non solo: “Un onore avere come mio modello un grande giocatore e un grande uomo: respect”.

Seedorf rappresenta dunque qualcosa in più di un semplice ex compagno per Dalmat, vale a dire un modello e un riferimento. E quell’abbraccio a tinte nerazzurre non può che far sorridere i tifosi interisti.