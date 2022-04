Inter-Verona, Correa e Sanchez in ballottaggio! Ecco chi è avanti adesso

Inter-Verona è la sfida in programma sabato alle 18.00 a San Siro, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez e dunque scegliere tra Correa e Sanchez. Di seguito quanto appreso da Andrea Paventi, intervenuto su Sky Sport 24

IN VANTAGGIO – Inter-Verona non sarà la partita di Lautaro Martinez, indisponibile per squalifica. Ecco allora che Simone Inzaghi dovrà scegliere chi affiancare ad Edin Dzeko tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez: «Correa-Sanchez è il ballottaggio che ci porteremo avanti. Pensiamo che Correa sia avanti per fare coppia con Dzeko. I numeri ci dicono anche che Sanchez ha fatto bene quest’anno, ha segnato in Champions League, Supercoppa e Coppa Italia: si è quasi sempre fatto trovare pronto anche se ultimamente ha fatto poco. Hanno caratteristiche diverse, sono bravi ma giocherà solo uno dei due», questo quanto appreso da Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport.