Inter-Verona, partita speciale per gli Inter Club: le iniziative per sabato

Inter-Verona di sabato vedrà rilanciare il programma di coinvolgimento degli Inter Club al Meazza. La società comunica le iniziative per la sfida di sabato (ore 18).

PROGRAMMA SPECIALE – “In occasione di Inter-Hellas Verona, in programma sabato 9 aprile alle 18.00, torna il match dedicato agli Inter Club e alle celebrazioni della crescita a livello globale del Centro Coordinamento.

Tante le attività pensate per i soci: l’opportunità di fare la tradizionale foto a bordo campo e di firmare il pannello della partita speciale, le promozioni dedicate al San Siro Store e le esclusive offerte di alcuni partner tra cui La Molisana, StarCasinò Sport e Gattinoni. I LED a bordocampo mostreranno inoltre dei messaggi di ringraziamento ai diversi Inter Club.

La partita speciale è anche l’occasione per celebrare gli importanti risultati raggiunti in questa stagione dal Centro Coordinamento: con 130mila soci nel mondo, divisi in più di 900 club, i Club hanno visto una crescita a livello globale, con una fan base sempre più internazionale che copre ben 77 paesi. Record per l’Indonesia, club più numeroso con circa 4500 soci, e per l’Inter Club Pesaro, il più grande d’Italia con 1816 soci.

Oltre alle due partite speciali a loro dedicate, nel corso della stagione i soci Inter Club hanno potuto vivere esclusive emozioni legate al mondo nerazzurro: dai Trophy Room Tour e Meet&Greet con i giocatori della Prima Squadra e le Legend, alla costante fase di prelazione per i biglietti delle partite in casa e delle trasferte europee, oltre a sconti e promozioni sia in biglietteria sia presso i partner del club”.

Fonte: inter.it