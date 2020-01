Marotta: “Vidal? Uno degli obiettivi Inter! A gennaio gli importanti alla fine”

Marotta apre a Vidal. L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter, a margine dell’evento di presentazione dell’album Calciatori Panini, ha commentato le voci di mercato sui nerazzurri. Dopo quella su Politano (vedi articolo) è stato più preciso su Vidal, mentre su Eriksen non ha risposto. Queste le sue parole ai giornalisti presenti, fra cui l’inviato di Inter-News.it presso la sede della Lega Serie A a Milano, Giulio Di Cienzo.

I NOMI – Giuseppe Marotta rilascia alcune considerazioni sul mercato dell’Inter: «È inutile che io mi pronunci su queste cose, siamo operativi e basta. A livello generale sapete che quello che non succede oggi succede stasera e viceversa, quindi aspettiamo. Siamo fiduciosi, qualcosa faremo perché è giusto che facciamo qualcosa, perché per noi è un momento importante. Arturo Vidal? È uno degli obiettivi (in contemporanea gli viene chiesto anche di Christian Eriksen su cui non si sofferma, ndr). Sapete benissimo che in questo mercato le cose possono cambiare, le cose più importanti avvengono a fine gennaio. Stiamo migliorando, ma per migliorare il nostro gruppo servirà centrare degli obiettivi importanti, che in quanto tali prevedono delle difficoltà».