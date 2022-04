Marotta e Ausilio trovano formula giusta su rinnovi: 1+1 e risparmio Inter – SM

Marotta fissa le strategie, Ausilio completa il lavoro. L’Inter non vuole arrivare a fine stagione con sorprese, pertanto è tempo di sistemare tutte le situazioni in bilico. Come ripreso da Sport Mediaset, i due principali in scadenza si avviano verso la fumata bianca del rinnovo

DOPPIO RINNOVO – Il lavoro extra-campo in casa nerazzurra è affidato a Beppe Marotta e Piero Ausilio, che prima devono completare l’opera alla voce rinnovi. Il più urgente riguarda il portiere e capitano Samir Handanovic (vedi articolo), così come quello dell’esterno tuttofare Ivan Perisic (vedi articolo). Entrambi adesso più vicini alla permanenza a Milano. L’Inter con Marotta e Ausilio sembra aver trovato la formula giusta per convincere sia Handanovic sia Perisic. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la formula vincente può essere quella dell’1+1. Ovvero, il rinnovo annuale a ingaggio ridotto e il prolungamento automatico per un’ulteriore stagione al raggiungimento di facili condizioni. In pratica, Handanovic e Perisic sono pronti a legarsi all’Inter fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 2024. E a cifre più basse. Questo permetterà all’Inter di risparmiare un po’, tagliando il monte ingaggi rispetto a oggi, ma senza perdere Handanovic e Perisic. Marotta e Ausilio sono attivi su più tavoli, adesso. Si inizia dai rinnovi delicati, poi testa al resto.