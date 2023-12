Marotta al Marassi, mercato vista? E osserva i due giovani dell’Inter

L’Inter comincia a muoversi per quanto riguarda il mercato invernale compreso nel giorno di Santo Stefano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ieri sera al Marassi in tribuna era presente anche Beppe Marotta, in occasione di Sampdoria-Bari. L’Amministratore Delegato nerazzurro studia nuove possibili mosse e osserva i due giovani in prestito.

IN TRIBUNA – Non smette mai di lavorare Beppe Marotta, anche nel giorno di Santo Stefano presente allo stadio Marassi di Genova per seguire in tribuna la partita Sampdoria-Bari. Un ritorno alle origini per l’attuale dirigente dell’Inter, con un passato proprio in blucerchiato. L’Amministratore Delegato studia nuove possibili mosse di mercato e intanto ha osservato da vicino i due giovani in prestito Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, in gol contro la sua ex squadra.