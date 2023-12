Buchanan, l’Inter ora è anche questione di numeri: la scelta tra due

Buchanan sogna l’Inter e di indossare la sua nuova maglia nerazzurra. In attesa di capire come e soprattutto se verrà definita l’operazione con il Club Brugge, la scelta sul numero di maglia sembra essere piuttosto semplice. Proviamo ad anticipare le mosse del classe ’99 canadese

NUMERO DI MAGLIA – Il nome di Tajon Buchanan viene accostato all’Inter da tempo e adesso sempre con più convinzione. Più che una notizia è una speranza. L’operazione di mercato con il Club Brugge non è ancora chiusa ma tutto lascia credere che Buchanan continuerà a vestire la maglia nerazzurra. Quella dell’Inter, però. Ed eventualmente, vestendo quale numero di maglia? La scelta appare ridotta a due opzioni. La prima, che coincide proprio con lo stesso numero indossato al Club Brugge da sempre. E la seconda, che invece è legata al numero utilizzato nella Nazionale Canadese da anni. Ed ecco fatto il ballottaggio: 17 o 11? Entrambi sono liberi. Per Buchanan, probabilmente. Il 17, in quanto “abbandonato” in estate da Juan Cuadrado prima del ritorno di Alexis Sanchez, causando la scelta rispettivamente del 7 e del 70. E l’11, rimasto vacante dopo la partenza di Joaquin Correa in direzione Marsiglia. Il 17 dovrebbe essere la prima scelta. Molto più dell’11, ma chissà poi… Inter e Club Brugge ancora trattano, Buchanan nel frattempo aspetta, spera e può scegliere: il numero di maglia è il primo step dopo l’eventuale firma sul nuovo contratto. E Buchanan adesso ha due valide opzioni a disposizione per l’Inter.