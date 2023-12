Inter, l’emergenza è a sinistra: Carlos Augusto e Bastoni sono soli

Inzaghi sta vivendo un periodo di gestione complicata della sua Inter. In vista della partita col Genoa, la lente d’ingrandimento è sulla zona sinistra del campo.

PERIODO DI EMERGENZA – L’Inter ha vissuto un periodo di grande emergenza nelle ultime partite. Con le assenze concentrate soprattutto tra difesa ed esterni, le scelte di Inzaghi si sono ridotte all’osso. Sia nei titolari che nei cambi. La fascia destra è stata quella più in difficoltà, con Darmian costretto agli straordinari da esterno per coprire la mancanza dei due titolari del ruolo. Ma ora la lente di ingrandimento è sulla sinistra.

FASCIA DESTRA IN RECUPERO – A destra infatti con Pavard recuperato con già minuti di campo, de Vrij pronto e anche Dumfries in vista di convocazione Inzaghi sta tornando ad avere qualche alternativa. A sinistra invece serve ancora pazienza. Se è vero che manca solo Dimarco sulla corsia, di fatto il tecnico può contare solo su Bastoni e Carlos Augusto. E quindi i due, almeno per la sfida col Genoa, devono stringere i denti.

NESSUNA ALTERNATIVA – Questione di incastri. I sostituti di Bastoni nel corso della stagione sono stati Acerbi e Carlos Augusto. Il primo però è inamovibile dal centro della difesa, almeno finché de Vrij non avrà fatto un minimo di rodaggio. E il secondo senza Dimarco serve in fascia. Il brasiliano, già di suo pedina chiave nella gestione di Inzaghi, infatti è l’unico esterno sinistro di ruolo. E quindi è chiamato anche lui agli straordinari in stile Darmian. Due uomini di fatto senza cambi. Per un’emergenza evidente, ma sottovalutata.