Borriello sicuro: «L’Inter fa girare bene la palla! Ma se Allegri…»

Borriello si esprime sul campionato italiano e indirettamente sulla lotta Scudetto tra Inter e Juventus. L’ex attaccante italiano, protagonista della rubrica “Storie di Serie A” curata dal giornalista Alciato per Radio TV Serie A con RDS, parla anche dei suoi giovani colleghi bomber

CLUB E BOMBER – Tra le squadre italiane più apprezzate da Marco Borriello in questa stagione al primo posto, quasi banalmente, c’è la prima in classifica: «L’Inter di Simone Inzaghi sta giocando molto bene. A livello tecnico ha giocatori che fanno girare molto bene la palla. Mi piace anche la mentalità della Juventus, nonostante Massimiliano Allegri venga criticato. Alla fine, se rimane vivo ed è sempre lì, un motivo ci sarà. Mi piace il calcio che sta proponendo il Bologna con Thiago Motta. E anche Gian Piero Gasperini con la sua Atalanta, che rimane sempre lì attaccata ai posti per l’Europa. Diciamo che sono queste le squadre che mi stanno piacendo». Borriello non ha dubbi nemmeno sul suo attaccante preferito tra quelli protagonisti oggi in Serie A: «Quello del Bologna, Joshua Zirkzee. Come si chiama? Zir…? Zirk…? Zirkzee (ride, ndr). Insieme a Lautaro Martinez. Questi sono i due attaccanti più forti che ci sono oggi in Serie A». Questa la risposta di Borriello al collega Alessandro Alciato, giornalista di Amazon Prime Video e non solo, nel corso della rubrica “Storie di Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, arrivata all’ultima puntata dell’anno.