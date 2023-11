Vieri: «Inter più forte della Juventus, Inzaghi meglio di Allegri! Quel gol marcio…»

Vieri di partite tra Inter e Juventus ne ha giocate tante ma una è più indimenticabile di altre. L’ex attaccante bianconerazzurro, nell’intervista a “Storie di Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, ricorda un episodio specifico prima di esprimersi meglio sulla prossima Juventus-Inter

NON GOL INDIMENTICABILE – Parlare del suo passato all’Inter crea ancora sensazioni contrastanti in Christian “Bobo” Vieri, che continua a seguire la sua ex squadra. Anzi, le sue ex squadre. Non c’è solo l’Inter per Vieri ma anche la Juventus, prossima avversaria dopo la sosta. E poprio su un Derby d’Italia del suo passato viene chiesto un ricordo a Vieri, che non ha dubbi: «Il gol che ho sbagliato! Delle partite che vinci sei sempre contento, quando sbagli no. Andate a rivederlo: non so com’è uscita! Cross di Alvaro Recoba da destra, dopo averne dribblato alcuni. Io arrivo a venti cm dalla riga della porta. E siccome volevo fare gol veloce… vado lì per metterla dentro ma arrivo troppo in anticipo, la palla prende il tacco e va sopra! Mi si ferma il cuore. Non è possibile, come può uscire una palla così? Mi giro e Luigi Di Biagio mi guarda incredulo (ride, ndr). Ancora oggi mi chiedo: perché è uscita? Ma se io cascavo e inciampavo, la mettevo dentro anche di faccia o di petto! Le vittorie sono tutte belle ma questo gol marcio, che non ho fatto, me lo ricordo ancora oggi». Vieri si riferisce al clamoroso errore sotto porta nel rocambolesco 2-2 di Inter-Juventus del 3 dicembre 2000 a San Siro, in cui gli venne anche annullato un gol (regolare?).

Il commento di Vieri in vista di Juventus-Inter

INTER FAVORITA OGGI – Tornando al presente, Vieri si esprime proprio sulla prossima Juventus-Inter in calendario: «L’Inter oggi è più forte della Juventus. Perché l’Inter è una super squadra: ha giocatori di grandissime qualità e gioca bene. Oggi meglio Simone Inzaghi di Massimiliano Allegri in panchina. Inzaghi sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore e la sua Inter gioca bneissimo. E poi l’anno scorso ha fatto una Finale di Champions League… Dei singoli, Lautaro Martinez è molto forte. Ed è bello da vedere. Anche Marcus Thuram è molto, molto forte. La Juventus è solida ma non c’è un giocatore in particolare che mi piace. Ad esempio, dell’Inter, Federico Dimarco mi fa impazzire, che ti devo dire? Ha fatto quel gol da cinquanta metri a San Siro… bellissimo! Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan sono giocatori di qualità. Oltre a vincere le partite, all’Inter giocano un bel calcio». Si chiude così l’intervista di Vieri al collega Alessandro Alciato su Radio TV Serie A con RDS per la rubrica “Storie di Serie A” settimanale.