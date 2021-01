Marino: “De Paul? L’Udinese non muove top player...

Marino: “De Paul? L’Udinese non muove top player a gennaio. In estate…”

Pierpaolo Marino

Pierpaolo Marino chiarisce la situazione relativa a Rodrigo De Paul. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica dell’Udinese ai microfoni di DAZN, prima della sfida con la Juventus.

PERIODO – Pierpaolo Marino fa il punto della situazione su Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese è il gioiello dei friulani, nonché oggetto dei desideri di mercato dell’Inter. Tuttavia, il direttore dell’area tecnica respinge con forza gli assalti al numero 10 argentino. Ecco le sue parole prima della sfida contro la Juventus: «I Pozzo non muovono mai top player dell’Udinese a gennaio. Quindi non posso che confermare che, se avrà le giuste richieste, andrà via l’estate prossima».