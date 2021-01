Padovan: “Inter? Lukaku e altri dieci! Ma la vedo favorita: ecco perché”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte dopo la bella vittoria contro il Crotone di Giovanni Stroppa

Il quindicesimo turno di Serie A non ha cambiato le carte in tavola: il Milan ha battuto il Benevento e si è tenuto il primo posto. L’Inter supera il Crotone e insegue a ruota. La corsa scudetto si infamma tra le due milanesi, ma Giancarlo Padovan non ha dubbi su chi arriverà primo al traguardo: «Ho detto Inter da sempre, e lo confermo perché è vero che il Milan stupisce, però i nerazzurri hanno più forza e meno impegni. Fra due turni ci sarà un test più attendibile per Conte con la Roma. Ma l’allenatore ha lavorato molto bene ed è andato alla ricerca di certezze: come il 3-5-2. Da otto turni l’Inter fa giocare quasi sempre gli stessi, soprattutto in difesa. Il paradosso dell’Inter riguarda Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, entrambi voluti da Conte: uno è fuori e l’altro ci va tra poco. Vidal lo ritengo un acquisto sbagliato. Nel cileno, Conte rivede se stesso, ma arriva sempre con un attimo di ritardo sul pallone. L’Inter, in questo momento è Lukaku e altri dieci.»